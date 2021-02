العثور على كرة غولف على سطح القمر.. ما الذي أتى بها إلى هنا ؟! (صور وفيديو)

كشفت صور حديثة ومعالجة بدقة عالية للقمر عن كرة فقدت قبل 50 عاما في الفضاء أثناء مهمة "أبولو 14" على القمر.

وعثر في الصور على كرة غولف فقدها رائد الفضاء، آلان شيبرد، على سطح القمر، حيث قال إنها سافرت "أميال وأميال"، لكن الصور أشارت إلى أن الكرة لم تقطع سوى 40 ياردة (36.576 مترا) فقط.

"Miles and miles" golf ball 'found' on the Moon and its distance revealed for the 50th anniversary of #Apollo14.

Left, pan of the whole scene, including 'divot' and both balls. Right, Ball 1 in a crater, Ball 2 sitting pretty in the middle of the lunar fairway. #ApolloRemastered pic.twitter.com/jxJfPMlTf1