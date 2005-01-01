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ما هي التداعيات السلبية لكورونا على القلب والرئتين ؟

الإثنين 08 فبراير 2021 04:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي التداعيات السلبية لكورونا على القلب والرئتين ؟



وكالات

كشف خبير في العناية الفائقة وجراحة القلب عن تداعيات سلبية بالغة يسببها فيروس كورونا المستجد على القلب والرئتين.

وقال البروفسور ماركو توبارو، مسؤول قسم العناية الفائقة وجراحة القلب بمستشفى سان فيليبو نيري، الشهيرة بروما إن التداعيات السلبية للفيروس تصيب أولا الرئتين.


وأضاف توبارو أن الإصابة بكورونا تؤدي إلى التهاب حاد في الرئتين ثم تصبح فشلا رئويا، الأمر الذي قد يؤدي إلى الوفاة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأوضح توبارو أن الأفراد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأعراض الخطيرة للفيروس، مشيرا إلى أنه يسبب قصورا في القلب.

وبين أن هذه التداعيات تحدث عندما تتوقف عضلة القلب عن ضخ الدم بما يكفي، أو في حالة عدم انتظام ضرباته.

وكانت مؤسسة القلب البريطانية كشفت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنه منذ الإعلان عن بدء وباء الفيروس التاجي في مارس 2020، ارتفع عدد الوفيات بسبب أمراض القلب في المملكة المتحدة بنحو 5000 شخص.

وبحسب المؤسسة، فإن الخوف من فيروس كورونا يتسبب في ضغط إضافي على القلب، ما قد يؤدي إلى تفاقم حالة المريض.

#فيروس كورونا #أعراض كورونا #تداعيات كورونا #القلب والرئتين

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