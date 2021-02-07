"لأنهم سبايك"... ضجة في السعودية بعد خطأ محرج في المؤتمر الصحفي لكورونا

الرياض/سما/

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، ضجة كبيرة إثر "خطأ" في المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة السعودية أسبوعيا حول فيروس كورونا.

وبدأت القصة بحديث المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي بث على القناة الرسمية عن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

إلا أن اللوحة الإرشادية التي كانت خلفه ظهر عليها أن سبب إغلاق الصالات والمراكز الرياضية "لأنهم سبايك".

وفي اللهجة السعودية، تعني كلمة "سبيكة"، جمعها "سبايك"، الشخص الغبي الذي يسهل الضحك عليه.



ولم يمض ذلك مرور الكرام من تحت رادار رواد مواقع التواصل، الذين سرعان ما دشنوا هاتشتاج (وسط) بعنوان #لأنهم_سبايك، تصدر قائمة تريند تويتر في المملكة، وتبادلوا خلاله تعليقات طريفة حول علاقة الأمر بإغلاق الصالات والمراكز الرياضية.



من جانبها، ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الجهات المعنية عن المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أجرت "تحقيقاً عاجلاً في أسباب وملابسات ظهور عبارة غير مناسبة في نص العرض المرئي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي عُقد اليوم الأحد".

وأضافت: " وفقاً للمعلومات، أسفرت التحقيقات عن أن هذا الموضوع وقع نتيجة خطأ فردي من أحد الموظفين، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بذلك".