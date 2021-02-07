حرب تغريدات بين الأهلي والبايرن

وكالات

ينتظر عشاق كرة القدم بفارق الصبر المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل إفريقيا، وبايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، غدا الاثنين، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ووجه العملاق البافاري رسالة للأهلي قبل الموقعة المنتظرة بينهما في قطر، عبر حسابه الرسمي "تويتر"، قال فيه: "كلام كبار .. انتظرونا " مع صورة تجمع نجوم الفريقين.



وقال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق الألماني، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا": "وجود الأهلي في المسابقة يعني أنه فريق قوي، ولكن لا يهم كم هم جيدون، علينا أن نكون أفضل ونقاتل من أجل هذا الفوز".

وأضاف: "يجب أن نضغط من الدقيقة الأولى علينا أن نظهر أفضل مهاراتنا، وأن نقدم أفضل ما لدينا من كرة قدم وبالتالي لدينا الفرصة للتغلب عليهم".

وواصل ليفاندوفسكي:" نحن مستعدون لمحاولة الفوز باللقب القادم، لقد فزنا بكل ما كان يمكن أن نفوز في عام 2020، و هذا هو اللقب الأخير الذي يمكننا الفوز به".

وأكمل:" نحن نعلم أننا نلعب ضد أفضل الفرق من القارات في جميع أنحاء العالم، إنه التحدي التالي ونحن مستعدون له".

ودخل فريقا بايرن ميونيخ والأهلي، في "مناوشات" و"حرب التغريدات" في موقع "تويتر"، وذلك قبيل مواجهتهما المرتقبة في المربع الذهبي لمونديال الأندية.

ونشر الفريق الألماني "تغريدة" بعد فوز الأهلي على الدحيل القطري في الدور الثاني للبطولة، جاء فيها: "سيواجه البايرن فريق الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية!.. السداسية تنتظرنا يا شباب".

وأعلن حساب البايرن في تدوينة أخرى عن موعد المباراة، حيث كتب: "موعدنا الاثنين 8-2".



وأثارت التغريدة الأخيرة جدلا واسعا، حيث فسرها بعض عشاق الأهلي على أن البايرن يتوعد فريقهم بتلقي هزيمة نكراء على غرار برشلونة، الذي مني بخسارة مذلة على يد العملاق البافاري (2-8)، في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وسرعان ما رد نادي الأهلي على "تغريدة" البايرن، حيث كتب: " نسور الأهلي مستعدة".



وسيتأهل الفائز من لقاء الأهلي والبايرن إلى نهائي مونديال الأندية، لمواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني، التي ستجمع بين تيغريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.