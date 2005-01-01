  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ظريف: على السعودية أن تخفض "نفقات التسلح "إذا أرادت الجلوس مع إيران إلى طاولة الحوار

الإثنين 08 فبراير 2021 02:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف: على السعودية أن تخفض "نفقات التسلح "إذا أرادت الجلوس مع إيران إلى طاولة الحوار



طهران/سما/

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف خلال لقائه مع القناة الايرانية الثانية مساء الأحد ، إنه يتعين على السعودية أن تخفض نفقات التسلح إذا أرادت الجلوس مع إيران إلى طاولة الحوار.


وأضاف ظريف أن "السعودية كانت تعول على ترامب وبعد رحيله عن السلطة لجأت إلى إسرائيل"، مؤكدا أن "السعودية تعيق أي مفاوضات بين إيران ودول المنطقة لأنها تعول على الخارج".

وتابع: "نقترح على السعودية والبحرين والإمارات وبقية دول المنطقة الجلوس إلى طاولة واحدة بإشراف الأمم المتحدة".

وأشار ظريف إلى أن "إيران لا تفاوض الغرب على شؤون المنطقة، بل هي مستعدة للحوار مع دول المنطقة ذاتها".

وفي حديثه عن الاتفاق النووي الإيراني، أكد ظريف أن "إيران من تفرض شروط العودة إلى الاتفاق، لا الولايات المتحدة"، وأنه في حال عدم رفع العقوبات "ستخفض إيران عدد المفتشين الدوليين والرقابة على منشآتها النووية".

ولفت إلى أن "كرة الاتفاق النووي ليست في الملعب الإيراني وعلى أمريكا تنفيذ التزاماتها أولا"، مؤكدا أن "إيران ليست على عجلة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي".

وحول موقف بلاده من الأزمة اليمنية، قال ظريف إن "مبادرة إيران لحل الأزمة لا تزال مطروحة على الطاولة، وإن زيارة المبعوث الأممي في اليمن إلى طهران لا علاقة لها بالموقف الأمريكي الأخير من الحرب على اليمن".

وأضاف أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أخطأ عندما اعتقد أنه سيهزم اليمنيين خلال ثلاثة أسابيع، فقد مضت 6 سنوات على أوهامه لهزيمة اليمن".

وأكد ظريف أن بلاده "ترحب بأي جهود قطرية أو كويتية لإطلاق حوار بين دول المنطقة الثمانية"، وأن "طهران مستعدة لإقامة علاقات جوار حسنة مع كافة دول المنطقة ولا نرى أي مانع لذلك".

الأكثر قراءة اليوم

الحية يكشف السبب وراء عدم دعوة بعض الفصائل الفلسطينية الى حوار القاهرة

من هي الفصائل الفلسطينية التي لم تتلق دعوة للمشاركة في حوارات القاهرة؟

متى يعود العالم للحياة الطبيعية؟ خبراء يحددون "موعدا صادما" ​

رئيس لجنة الانتخابات يكشف تفاصيل جديدة عن حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

14 فصيلًا فلسطينيًا يلتقون اليوم في القاهرة وسط تفاؤل حذر بشأن إجراء الانتخابات

فورين بوليسي تتحدث عن دوافع إدارة بايدن من عودة المساعدات للفلسطينيين

تحقيق إسرائيلي يكشف دور "نساء الموساد" في الاغتيالات

الأخبار الرئيسية

اجتماع

يشمل دول التطبيع... الجامعة العربية تستعد لإصدار قرار طارئ بشأن القضية الفلسطينية

--

شاهد: وفد "حماس" يصل القاهرة.. والحركة تكشف الهدف من الحوارات

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

قيادي بـ"فتح يتحدث عن ملف تفريغات 2005: "الحل موجود..ولكن"!

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن موعد وصول وفدها إلى قطاع غزة