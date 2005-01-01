مانشستر سيتي يسحق ليفربول في عقر داره ويؤكد صدارته للبريمرليغ..فيديو

لندن/سما/

ألحق فريق مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بمضيفه ليفربول في عقر داره (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله لاعبه الألماني إلكاي غوندوغان، في الدقيقة 49، معوضا بذلك ركلة الجزاء التي أهدرها، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، حيث ذهبت كرته من فوق العارضة عالية وبعيدة.

ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل، في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.



وعاد غوندوغان، في الدقيقة 73، ووضع الضيوف في المقدمة مرة أخرى، بتوقيعه على الهدف الشخصي الثاني له وللسيتي.

وعزز المهاجم رحيم سترلينغ تقدم مانشستر، في الدقيقة 77، سيتي بتسجيله الهدف الثالث له، ومن ثم أضاف نجم المباراة بلا منازع فيل فودين الهداف الرابع، بحلول الدقيقة 83 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، على ملعب "آنفيلد".



وواصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى 10 متتالية، وعزز تربعه على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 50 نقطة، حصدها من 22 مباراة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن جاره اللدود مانشستر يونايتد.

في المقابل، مني فريق ليفربول حامل اللقب، بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الرابع البعيد على سلم ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.