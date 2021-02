مهاجمة ريال مدريد تسجل "هاتريك" تاريخي..فيديو

أحرزت مهاجمة ريال مدريد لكرة القدم، كوسوفاري أصلاني، ثلاثية تاريخية "هاتريك"، خلال اللقاء الذي فاز فيه فريقها على فالنسيا 3-1، أمس السبت، في الدوري الإسباني للسيدات.

وسجلت المهاجمة الدولية السويدية، أهدافها الثلاثة في غضون 155 ثانية، حيث أحرزت هدفها الأول من ضربة حرة في الدقيقة 66:40، وأعقبته بالثاني بعد دقيقة تقريبا (67:47)، بعدما استغلت خطأ من إحدى مدافعات فالنسيا، لتخطف منها الكرة، قبل أن ترفعها بكل براعة من فوق الحارسة وتتهادى إلى الشباك.



وفي الدقيقة 69:14، عادت لتكمل الثلاثية، بعد أن تابعت كرة عرضية في المرمى.

THREE GOALS IN 154 SECONDS ????



???? Minute (66:40)

???? Minute (67:47)

???? Minute (69:14)



Kosovare Asllani scored the third-fastest hat-trick in soccer history.pic.twitter.com/uGdZDWf6rs