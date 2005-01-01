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الصحة المصرية: تسجيل 534 إصابة و47 وفاة جديدة بكورونا

الإثنين 08 فبراير 2021 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة المصرية: تسجيل 534 إصابة و47 وفاة جديدة بكورونا



القاهرة/سما/

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن تسجيلها 534 إصابة و47 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 534، لتصل إلى 169640 حالة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر بالتالي استقرارا نسبيا حيث بلغ يوم 5 فبرابر 540 حالة، وفي 6 فبرابر 509.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 47 وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 9651 شخصا.

وسبق أن سجلت البلاد يوم 5 فبراير 48 وفاة ناجمة عن المرض، وفي 6 فبرابر 44 وفاة.

كما أفاد مجاهد بخروج 321 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 132375 شخصا.

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