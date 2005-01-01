طفل يشعل المدرجات بحركة فنية وابتسامة بريئة ..فيديو

وكالات

أشعل طفل أحد جامعي الكرات، المدرجات بلقطة فنية رائعة، وذلك خلال مباراة فريق سنترال كوست مارينرز وضيفه ويسترن يونايتد (3-2) ضمن دوري الدرجة (A) الأسترالي لكرة القدم.

والتقط الطفل كرة مشتتة إلى خارج خط التماس وعالية جدا، بمهارة فنية عالية ليبتسم على استحياء، وسط إعجاب وتصفيق عدد لا بأس به من الجماهير العائدة إلى المدرجات، بعد تراجع تفشي جائحة كورونا في أستراليا.



ويتصدر فريق فريق سنترال كوست مارينرز قائمة الدوري برصيد 15 نقطة حصدها من 7 مباريات.

بينما يشغل ويسترن يونايتد المرتبة التاسعة، على سلم ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد 5 مباريات.