  1. الرئيسية
  2. الرياضة

طفل يشعل المدرجات بحركة فنية وابتسامة بريئة ..فيديو

الإثنين 08 فبراير 2021 01:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طفل يشعل المدرجات بحركة فنية وابتسامة بريئة ..فيديو



وكالات

أشعل طفل أحد جامعي الكرات، المدرجات بلقطة فنية رائعة، وذلك خلال مباراة فريق سنترال كوست مارينرز وضيفه ويسترن يونايتد (3-2) ضمن دوري الدرجة (A) الأسترالي لكرة القدم.

والتقط الطفل كرة مشتتة إلى خارج خط التماس وعالية جدا، بمهارة فنية عالية ليبتسم على استحياء، وسط إعجاب وتصفيق عدد لا بأس به من الجماهير العائدة إلى المدرجات، بعد تراجع تفشي جائحة كورونا في أستراليا.


ويتصدر فريق فريق سنترال كوست مارينرز قائمة الدوري برصيد 15 نقطة حصدها من 7 مباريات.

بينما يشغل ويسترن يونايتد المرتبة التاسعة، على سلم ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد 5 مباريات.

#جامع كرات #لقطات فنية رائعة #غرائب #كرة قدم #استراليا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الحية يكشف السبب وراء عدم دعوة بعض الفصائل الفلسطينية الى حوار القاهرة

من هي الفصائل الفلسطينية التي لم تتلق دعوة للمشاركة في حوارات القاهرة؟

متى يعود العالم للحياة الطبيعية؟ خبراء يحددون "موعدا صادما" ​

رئيس لجنة الانتخابات يكشف تفاصيل جديدة عن حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

14 فصيلًا فلسطينيًا يلتقون اليوم في القاهرة وسط تفاؤل حذر بشأن إجراء الانتخابات

فورين بوليسي تتحدث عن دوافع إدارة بايدن من عودة المساعدات للفلسطينيين

تحقيق إسرائيلي يكشف دور "نساء الموساد" في الاغتيالات

الأخبار الرئيسية

--

شاهد: وفد "حماس" يصل القاهرة.. والحركة تكشف الهدف من الحوارات

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

قيادي بـ"فتح يتحدث عن ملف تفريغات 2005: "الحل موجود..ولكن"!

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن موعد وصول وفدها إلى قطاع غزة

إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء الجدار المخصص لمحاربة الأنفاق على حدود قطاع غزة