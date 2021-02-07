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"EMSC ": هزة أرضية تضرب وسط تركيا

الإثنين 08 فبراير 2021 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"EMSC ": هزة أرضية تضرب وسط تركيا



أنقرة/سما/

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال شرق مدينة قيصري وسط تركيا.

وأوضح المركز في تغريدة له عبر "تويتر"، أن الهزة وقعت على عمق 17 كيلومتر.

وأشار إلى أن الهزة وقعت عند دائرة عرض (39.11 شمالا) وخط طول (36.07 شرقا).


وفي السادس من فبراير الحالي، ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل منطقة قره بورون بولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن الزلزال وقع في بحر إيجه، على عمق بلغ  7.08 كيلومتر تحت سطح الأرض.

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