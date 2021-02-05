حالة شفاء نادرة من كورونا في سوريا

دمشق/سما/

شهد أحد المشافي السورية حالة شفاء نادرة من فيروس كورونا لمريض كان قد خضع لعملية قلب مفتوح، ويعاني عددا من الأمراض.

وذكرت وزارة الصحة السورية أن المريض قاسم الرهبان (63 عاما) دخل مشفى ممدوح أباظة في مدينة القنيطرة، وهو يعاني من ضيق تنفس وسعال جاف وترفع حروري ووهن عام ونقص أكسجة بنسبة 78 في المئة.

وأضافت أن المريض كان يعاني من الضغط، والسكري، وضخامة البروستات، ولديه سابقة جراحية إذ خضع لعملية قلب مفتوح (مجازات إكليلية).



وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى كورونا حتى تماثل المريض للشفـاء بعـد 12 يـوما من قبوله في قسم العزل وارتفاع نسبـة الأكسجة إلـى 92%، ليتخرج من المشفى.

????قصـة شفـاء مـن فيروس كـورونـا???? لحيـاتنـا راجعيـن بالـوعـي مكمليـن بالإرادة والعزيمـة ننتصـر علـى المـرض السيـد قـاسـم... Posted by ‎مستشفى الشهيد ممدوح أباظة‎ on Friday, February 5, 2021

وذكر مقربون من المريض أن المريض تماثل للشفاء دون أن يتعرض لأي مضاعفات قلبية، وأشاروا إلى أن البروتوكول العلاجي الذي خضع له هو ذاته المطبق هو من وزارة الصحة، ويتضمن بداية الأكسجة، ثم مميعات الدم، إضافة لدواء الأذيثرومايسين والصاد الحيوي الوريدي، والديكساميتازول، مع المراقبة المستمرة والتحاليل.