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وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز الذي أنهى الحرب الباردة

الإثنين 08 فبراير 2021 01:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز الذي أنهى الحرب الباردة



واشنطن/سما/

توفي جورج شولتز، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، اليوم الأحد، عن عمر تجاوز 100 سنة، حسبما أفاد معهد هوفر الذي كان شولتز عضوا فخريا فيه.

ووصف المعهد في بيان، شولتز (الذي تولى حقيبة الشؤون الخارجية الأمريكية في الفترة من يوليو 1982 حتى يناير 1989) بأنه كان "أحد السياسيين الأكثر اتساقا في كل الأزمنة"، مشيرا إلى أنه عمل مع ثلاثة رؤساء أمريكيين.

وجاء في البيان أيضا أن شولتز شغل خلال حياته المهنية مناصب في وزارات الخارجية والخزانة والعمل وهيئة إدارة الميزانية. وتابع معهد هوفر: "وسوف يبقى في ذاكرتنا كأحد وزراء الخارجية الأكثر تأثيرا في تاريخنا، فقد قام مع الرئيس ريغان بدور محوري إذ أنه غيّر مسار التاريخ بواسطة وسائل دبلوماسية ووضع حدا للحرب الباردة".

واحتفى شولتز يوبيله المئوي في ديسمبر الماضي. وفي برقية تهنئة أشار الرئيس السوفيتي الأخير، ميخائيل غورباتشوف، أن سنوات عملهما المشترك كانت حاسمة في إنهاء الحرب الباردة. 

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