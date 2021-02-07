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المغرب يتوج ببطل كأس أمم إفريقيا ورحيمي هدافا لها ..فيديو

الإثنين 08 فبراير 2021 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يتوج ببطل كأس أمم إفريقيا ورحيمي هدافا لها ..فيديو



وكالات

توج منتخب المغرب بلقب بطل كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، على حساب نظيره المالي إثر فوزه عليه بهدفين من دون رد، في النهائي الذي جمعهما يوم الأحد.

وأحرز هدفي "أسود الأطلس" كل من اللاعبين، سفيان بوفتيني وأيوب الكعبي، في الدقيقتين (69 و78) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية.

وحصل لاعب خط الوسط المغربي سفيان رحيمي على لقب أفضل هداف في هذه البطولة، برصيد 5 أهداف.


ورفع منتخب المغرب بذلك كأس أمم إفريقيا للمحللين للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه في النسخة السابقة بالمغرب عام 2018.

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