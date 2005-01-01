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رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارا بحل الحكومة الانتقالية

الأحد 07 فبراير 2021 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارا بحل الحكومة الانتقالية



الخرطوم /سما/

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء الأحد، قرارا بحل الحكومة الانتقالية في البلاد.

وذكرت وكالة "سونا" الرسمية أن حمدوك أصدر، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، قرارا بإعفاء الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء الوزارات، على أن يستمروا في مواقعهم "لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم".

ووجه حمدوك بموجب الوثيقة وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وتوافق مجلس شركاء الحكم، المكون من ممثلين عن مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة حمدوك بعد حل مجلس الوزراء السابق.

وذكرت "سونا" أن جميع الحقائب الوزارية تم حسمها باستثناء وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها، ليتم إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة الاثنين.

#السودان #عبد الله حمدوك #الحكومة السودانية

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