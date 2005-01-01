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مسؤول أمريكي يوضح تصريح بايدن حول شروط رفع العقوبات عن إيران

الأحد 07 فبراير 2021 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي يوضح تصريح بايدن حول شروط رفع العقوبات عن إيران



واشنطن /سما/ رويترز

أوضح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه طالب إيران، خلال مقابلة أذيعت الأحد، بوقف تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقال المسؤول في تصريح صحفي نقلته وكالة "رويترز": "عليهم التوقف عن التخصيب بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف: "لم يتغير الموقف الأمريكي قيد أنملة. تريد الولايات المتحدة أن تعود إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وإذا فعلت ذلك، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن بايدن أن إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، قبل أن توقف طهران تخصيب اليورانيوم، دون أو يوضح ما إذا كان يقصد مطالبة الحكومة الإيرانية بالتخلي التام من هذه العمليات أو فقط بعودتها لحدود الاتفاق النووي.

وتسمح هذه الصفقة لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى مستوى 4%، لكن سلطات البلاد رفعت هذا الحد إلى 20% في إطار خطوات لخفض التزاماتها ضمن الاتفاق ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي فرضت إدارته سلسلة عقوبات موجعة على طهران بحجة أنها "تسعى للحصول على سلاح نووي" وأنها "تدعم الإرهاب" في الشرق الأوسط.

#الولايات المتحدة #الادارة الامريكية #جو بايدن #ايران #الاتفاق النووي الايراني

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