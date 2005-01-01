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مصر تعلن وقوفها إلى جانب "الشقيقة السعودية" في مواجهة هجمات الحوثيين

الأحد 07 فبراير 2021 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن وقوفها إلى جانب "الشقيقة السعودية" في مواجهة هجمات الحوثيين



القاهرة /سما/

دانت وزارة الخارجية المصرية سلسلة الهجمات التي شنها الأحد الحوثيون على السعودية من اليمن بواسطة طائرات مسيرة مفخخة.

وأعربت مصر، في بيان الوزارة، عن "استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقا لقواعد القانون الدولي والإنساني".

وأكدت مصر "وقوفها إلى جانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وقد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق من يوم الأحد، عن إحباطه 4 هجمات شنتها قوات الحوثيين من اليمن على السعودية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، متهما إياهم بالتعمد في استهداف المدنيين في المملكة.

#مصر #السعودية #الحوثيون

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