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عميلة في "الموساد الإسرائيلي" تكشف تفاصيل مثيرة عن مهمة قامت بها في مصر!

الأحد 07 فبراير 2021 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عميلة في "الموساد الإسرائيلي" تكشف تفاصيل مثيرة عن مهمة قامت بها في مصر!



القدس المحتلة/سما/

كشفت إحدى عميلات الموساد الإسرائيليات عن الدور الذي قامت به في مصر خلال حرب أكتوبر، وذلك من خلال تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية.


وقالت "تمار" التي كانت تعمل كجندية في شعبة العمليات المعروفة باسم "قيسارية" إنه كان يقع تدريبهن وفحصهن ليتمكن من إخفاء هوياتهن الإسرائيلية واليهودية، ويزرعن داخل "أخطر الدول المعادية لإسرائيل".

وأشارت إلى أن رؤساءها قرروا ذات مرة اختبار مدى انصياعها للأوامر، فقالت: "كان لدي صديق وطلبوا مني أن أهجره. كان عليهم اختباري". وأضافت أنها انصاعت وفعلت ذلك، منوهة: "لقد كرهت ذلك كثيرا، لكنني كنت مصممة على النجاح".

وخلال تلك الفترة تم إرسالها إلى مصر، التي كانت في ذلك الوقت أخطر دولة معادية لإسرائيل، خلال حرب أكتوبر 1973، وكانت تبلغ من العمر حينها 22 عاما.

كانت إحدى مهام "تمار" في مصر هي الذهاب إلى عرض للجيش المصري حيث تم عرض أدوات إسرائيلية مأخوذة من جبهة سيناء خلال المعارك، بعضها ملطخ ببقع دماء جنود الجيش الإسرائيلي.


ووفقا للقناة الإسرائيلية، تظاهرت تمار بأنها تزور المعرض، وابتسمت للجميع ظاهريا وأعربت عن سعادتها، لكنها كانت تتألم من داخلها وهي تسجل وتفحص بقايا الإسرائيليين داخل الدبابات وكذلك تسجل باقي الأدوات، لتبلغ الموساد عنها لاحقا.

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