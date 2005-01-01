  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العثور على قبر العالم أبو بكر الرازي جنوب طهران بعد 11 قرنا على وفاته

الأحد 07 فبراير 2021 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على قبر العالم أبو بكر الرازي جنوب طهران بعد 11 قرنا على وفاته



طهران/سما/

أعلن مركز أبحاث في إيران اكتشاف وتحديد قبر مؤسس الكيمياء المخبرية والطب الإكلينيكي محمد بن زكريا الرازي (أبو بكر) في مدينة ري جنوب طهران بعد 11 قرنا على وفاته.

وقال مدير مركز أبحاث "الفلك للعرش المقدس" مهدي دنشيار في حديث لوكالة "تسنيم": "في المؤتمر الذي عقد عام 2004 في عتبة (شفيع عرش حضرة عبد العظيم) صدرت قرارات بالعثور على ضريح الرازي وتسجيل المكان باسمه".

وأضاف: "بناء على الأبحاث والدراسات الميدانية، وجدنا أن مستشفى ري القديم يقع بالقرب من منطقتي قلعة ناو وفيروز آباد، وأن الرازي كان مديرا لهذا المستشفى، وكان يعالج المرضى ويدرس في المجال الطبي وتوفي ودفن في المقبرة القديمة التي تعرف اليوم بإمام زاده شعيب".

وتابع: "قبر محمد بن زكريا الرازي يقع في مقبرة ري القديمة المعروفة بالإمام زاده شعيب حاليا، ومن الضروري أن يقوم المسؤولون والأوصياء باتخاذ الإجراءات لبناء المقبرة وازدهار هذه المنطقة".

ولفت دنشيار إلى أن الرازي كان عالما في القرن الثالث الهجري، هو مكتشف الكحول ومؤسس الكيمياء المخبرية والطب الإكلينيكي".

المصدر: "rahborde moaser"

#أبو بكر الرازي #العالم أبو بكر الرازي #محمد بن زكريا الرازي #ايران #طهران

الأكثر قراءة اليوم

الحية يكشف السبب وراء عدم دعوة بعض الفصائل الفلسطينية الى حوار القاهرة

من هي الفصائل الفلسطينية التي لم تتلق دعوة للمشاركة في حوارات القاهرة؟

متى يعود العالم للحياة الطبيعية؟ خبراء يحددون "موعدا صادما" ​

رئيس لجنة الانتخابات يكشف تفاصيل جديدة عن حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

14 فصيلًا فلسطينيًا يلتقون اليوم في القاهرة وسط تفاؤل حذر بشأن إجراء الانتخابات

فورين بوليسي تتحدث عن دوافع إدارة بايدن من عودة المساعدات للفلسطينيين

تحقيق إسرائيلي يكشف دور "نساء الموساد" في الاغتيالات

الأخبار الرئيسية

--

شاهد: وفد "حماس" يصل القاهرة.. والحركة تكشف الهدف من الحوارات

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

قيادي بـ"فتح يتحدث عن ملف تفريغات 2005: "الحل موجود..ولكن"!

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن موعد وصول وفدها إلى قطاع غزة

إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء الجدار المخصص لمحاربة الأنفاق على حدود قطاع غزة