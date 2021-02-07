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السعودية :المحكمة الجزائية تلغي إعدام الشاب علي النمر وأنباء عن قرب إطلاق سراحه

الأحد 07 فبراير 2021 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية :المحكمة الجزائية تلغي إعدام الشاب علي النمر وأنباء عن قرب إطلاق سراحه



الرياض/سما/

ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق الشاب علي النمر وقضت بحبسه 10 أعوام، حسبما أفاد والده محمد النمر.

وكتب محمد النمر، في تغريدة عبر "تويتر": "تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ألغت المحكمة الجزائية بالرياض، قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب علي محمد النمر وقضت بحبسه 10 سنوات".


وأشار محمد النمر إلى الأمر الملكي الصادر بإلغاء عقوبة الإعدام بحق القصر، وتحديد الحد الأقصى لأحكام السجن ضدهم بما لا يتجاوز 10 سنوات.

وأوضح محمد النمر أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق نجله سيُعرض على محكمة التمييز ثم المحكمة العليا. وقال إن نجله قضى بالسجن "أكثر من 9 سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور".

واعتقلت السلطات السعودية علي النمر عام 2012 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشرقية، التي تسكنها غالبية شيعية ومهاجمة قوات الشرطة من بين تهم أخرى.

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