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الكويت تمنع الأجانب من دخول أراضيها... وتستثني 4 فئات

الأحد 07 فبراير 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تمنع الأجانب من دخول أراضيها... وتستثني 4 فئات



الكويت /سما/

 أعلنت الإدارة العامة الطيران المدني في الكويت، مساء الأحد، منع دخول المسافرين غير الكويتيين إلى البلاد اعتبارا من اليوم، في إطار جهود الدولة لمكافحة تفشي مرض "كوفيد 19".

وجاء في قرار الإدارة أنه "بالإشارة إلى التعميم رقم 08/2021 بتايخ 5 فبراير الماضي، والخاص بمنع غير الكويتيين من الدخول إلى دولة الكويت اعتبارا من يوم الأحد، يستثنى من هذا القرار التالي".

وأوضح القرار أن الفئات المستثناة هي؛ البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين، والكوادر الطبية الحكومية، والكوادر الطبية الأهلية (حسب الكشوفات المعتمدة من وزارة الصحة)، وأقارب هذه الفئات من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

تأتي هذه الإجراءات بعدما، أعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، سعد العتيبي، الأسبوع الماضي، أنه لا قرار رسمي بتعليق الرحلات بمطار الكويت، رغم أنه نصح المواطنين والمقيمين بتأجيل السفر في الفترة الحالية.

قالت مصادر حكومية كويتية لصحيفة "القبس"، الأسبوع الماضي، إن هناك تخوفات لدى السلطات بالبلاد من انفلات الوضع الصحي وتفاقم وباء كورونا بحلول شهر رمضان القادم.

وعللت المصادر تخوفاتها بأن هذا الشهر تكثر فيه التجمعات والمناسبات، ويشهد كذلك زيادة في الحالات المرضية، مما قد يتسبب في ضغط كبير على الطواقم الطبية.

في وقت سابق من اليوم، قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، إنه يتوقت أن يتم تطعيم جميع المستحقين من مواطني الدولة ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، خلال ثلاثة أشهر.

#الكويت #فيروس كورونا

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