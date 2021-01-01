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سبب وفاة عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل

الأحد 07 فبراير 2021 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل



الجزائر / سما

أعلنت مصادر إعلامية جزائرية، اليوم الأحد 7 فبراير 2021، عن وفاة المحامي عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة بعد معاناة الفترة الماضية مع المرض.

وأكدت المصادر الإعلامية أن سبب وفاة شقيق بوتفليقة جاء إثر وعكة صحية ألمت به الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه والصلاة عليه ودفنه خلال الساعات القليلة القادمة.

من جانبها، نعت منظمة محامي الجزائر في بيان صحفي نشرته عبر تويتر، المحامي عبدالغني بن بوتفليقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وقالت المنظمة: ببالغ الأسى والحزن وبقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الأستاذ عبد الغاني بوتفليقة محامي في منظمة محامي الجزائر العاصمة.

وأضاف البيان: بهذه المناسبة الأليمة يتقدم السيد النقيب عبد المجيد سيليني باسمه الخاص وباسم كافة أعضاء مجلس النقابة وكافة محامي الجزائر أصدق التعازي وخالص المواساة بهذا المصاب الجلل.

وتابع البيان: نسأل المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بوتفليقة بواسع رحمته ويطيب ثراه ويسكنه فسيح جناته ويلهم كافة العائلة والأسرة جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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وفاة شقيق بوتفليقة

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