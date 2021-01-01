الخارجية: اغلاق سفارتنا لدى قطر لمدة أسبوع عقب تسجيل اصابة واحدة بكورونا

رام الله /سما/

أعلنت وزراة الخارجية والمغتربين اغلاق سفارة دولة فلسطين لدى قطر، لمدة أسبوع، وذلك بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، أن الوضع الصحي للمصابة بالفيروس مستقر، وفي الحجر المنزلي، وقد تم اغلاق السفارة بناءً على تعليمات الوزير رياض المالكي؛ وذلك بهدف التعقيم، مشيرة إلى أن كادر السفارة قد خضع للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في قطر.

وأضافت: أنه بتسجيل هذه الاصابة يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 1367، فيما سجلت 9 حالات وفاة سابقة.

وفي سياق منفصل، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بعدم تسجيل أي حالة وفاة أو اصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 118 وفاة، وعدد الاصابات 9662 إصابة.