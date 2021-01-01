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"الخارجية": إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف أبناء جاليتنا بقطر ولا وفيات

الأحد 07 فبراير 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف أبناء جاليتنا بقطر ولا وفيات



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف أبناء جاليتنا بقطر، فيما لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدد الوفيات في صفوف جالياتنا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا توقف عند 369 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 12673 إصابة بعد تسجيل إصابة جديدة.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى قطر أن الإصابة لموظف في السفارة ووضعه الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي، كما تم إغلاق السفارة لمدة أسبوع بهدف التعقيم، فيما خضع طاقمها للفحص الطبي. وبذلك يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 1367، فيما سجلت 9 حالات وفاة سابقة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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