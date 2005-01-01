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بقيمة 10 مليار$.. "الكابينت" الإسرائيلي يصادق على صفقة ضخمة لتزويد الجيش بالأسلحة والطائرات

الأحد 07 فبراير 2021 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بقيمة 10 مليار$.. "الكابينت" الإسرائيلي يصادق على صفقة ضخمة لتزويد الجيش بالأسلحة والطائرات



القدس المحتلة /سما/

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الليلة على تمرير التمويل اللازم لتزويد الجيش بأسلحة ومعدات عسكرية متطورة وطائرات بقيمة تقدر بنحو 10 مليار دولار.

وذكر موقع "والا" العبري أن الصفقة تشمل تزويد الجيش بطائرات حربية مقاتلة ومروحيات نقل ثقيلة وذخائر متقدمة.

وقال الموقع إن الجيش حصل على الضوء الأخضر لأن يختار طائرات النقل الثقيلة المستقبلية والاختيار هو ما بين طائرات "تشينوك" وطائرة CH53K.

وطلب وزير الجيش بيني غانتس من سلاح الجو تقديم توصياته بهذا الخصوص وإمكانية ان تشمل الخطة شراء طائرة V-22.

في حين، سيشتري سلاح الجو الإسرائيلي في إطار خطة التمويل سرب جديد من طائرات F35 فائقة التطور وكذلك قنابل وصواريخ متطورة.

وتشمل الصفقة أيضاً شراء طائرات ضخمة من طراز F15، وطائرات تزويد بالوقود من طراز KC-46.

وبينت وزارة الجيش أنها اضطرت سابقاً في عام 2014 للحصول على قرض لشراء طائرات F35 على حساب أموال الدعم العسكري الأمريكي السنوي عبر بنك أمريكي ومنذ ذلك الحين والصفقة تعاني من مشاكل تمويل كبيرة.

#المجلس الوزاري الإسرائيلي #الكابينت الاسرائيلي #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

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