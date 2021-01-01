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استطلاع: نتنياهو قادر على تشكيل حكومة "وميرتس" 0 مقاعد

الأحد 07 فبراير 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: نتنياهو قادر على تشكيل حكومة "وميرتس" 0 مقاعد



القدس المحتلة / سما /

بيّن استطلاع للرأي نشره معهد "دايركت بولس"، اليوم، الأحد، أن تحالف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، قادر على تشكيل حكومة بمشاركة حزب "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت.

وعربيًا، تحصل القائمة المشتركة على 7 مقاعد، بينما تحصل الموحّدة (الإسلامية الجنوبيّة) على 4 مقاعد.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو الآتي: الليكود 31، "يش عتيد" 14، "تكفاه حدشاه" 14، "يمينا" 11، "يسرائيل بيتينو" 9، "شاس" 8، المشتركة 7، "يهدوت هتوراه" 7، العمل 7، الصهيونيّة الدينيّة و"كاحول لافان" و"الموحّدة" 4، بينما لا تتجاوز "ميرتس" نسبة الحسم، وتحصل على 2.9% من الأصوات.

ويحصل معسكر يرأسه نتنياهو ويضمّ "يمينا" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" والصهيونيّة الدينية على 61 مقعدًا، ما يعني أن تشكيل حكومة نتنياهو المقبلة رهن مواقف بينيت، الذي يرشّح نفسه لرئاسة الحكومة، ولن يتمكّن نتنياهو من دونه من تشكيلها.

وأجري الاستطلاع يومي السادس والسابع من شباط/فبراير الجاري، عبر منظومة ديجيتاليّة، وشارك فيه 2067 شخصًا، وتصل نسبة الخطأ فيه إلى 2.3%.

وكتب المعهد أن الاستطلاع ركّز على المجتمعين العربي والحريديّ، واليهود المهاجرين من الاتحاد الأوروبي سابقًا.

#استطلاع راي #الاحزاب الاسرائيلية #الحكومة الاسرائيلية #الانتخابات الاسرائيلية

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