مسؤولة إسرائيلية: لن نحقق مناعة القطيع ضد كورونا حتى إذا حصل جميع البالغين على لقاحات

القدس المحتلة / سما / (د ب أ)

استبعدت مسؤولة صحية بارزة في إسرائيل اليوم الأحد أن تصل إسرائيل لمناعة القطيع ضد فيروس كورونا، حتى إذا ما تم توزيع اللقاحات المضادة للفيروس على جميع البالغين، وذلك لأنه لا يوجد حاليا لقاح تم اعتماده للأطفال.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيسة الصحة العامة في وزارة الصحة شارون ألروي-بريس القول في اجتماع برلماني :"عندما يكون لدينا 5ر2 مليون طفل لا يمكن أن يحصلوا على لقاح، فربما لن نصل إلى مناعة القطيع، حتى إذا ما تم تلقيح جميع السكان الذين يمكن تلقيحهم".

وحصل أكثر من ثلث عدد سكان إسرائيل، الذي يبلغ 3ر9 مليون نسمة، على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر/بيونتيك، فيما حصل الخُمْس على جرعتي اللقاح.