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وفد مغربي توجه لإسرائيل لتنسيق فتح مكتب الاتصال بتل أبيب

الأحد 07 فبراير 2021 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد مغربي توجه لإسرائيل لتنسيق فتح مكتب الاتصال بتل أبيب



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن وفدًا مغربيًا غادر الرباط، اليوم الأحد، متوجهًا إلى إسرائيل للتنسيق بشأن مكتب الاتصال الذي سيفتتح في تل أبيب.
 
وأضاف بوريطة، وفقًا لـ"إسرائيل 24" أن الافتتاح الرسمي لمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب "مرتبط بتطور الوضع الصحي وفتح الأجواء في المغرب وإسرائيل."
 
وأوضح أن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب سيديره مسؤول بالنيابة، مضيفًا أنه "ليس هناك أي ممثل مغربي في إسرائيل، كل ما هنا اللحظة هو مسؤول بالنيابة".
 
وسبق أن توصلت إسرائيل والمغرب في ديسمبر 2020 إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الثنائية في مبادرة تشمل، حسب بيان مشترك.

#المغرب #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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