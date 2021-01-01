وجه دعوة لأنصاره.. نتنياهو: محاكمتي محاولة للإطاحة بي والحملة ضدي ستنهار

القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مؤيديه إلى عدم الوصول للتظاهر خارج مبنى المحكمة المركزية في مدينة القدس غدا الاثنين، حيث من المقرر عقد جلسة استعراض الأدلة في محاكمته.



وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، قال نتنياهو عبر فيديو مسجل نشره في مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا أعرف أنكم تخططون للوصول غدًا إلى المحكمة المركزية. أنا أعرف أنكم تريدون دعمي في مواجهة القضايا الملفقة والكاذبة ضدي. لكننا في فترة انتشار الطفرة الجديدة لفيروس كورونا في العالم، وأيضًا في البلاد، ولذلك، من أجل صحتكم أطالبكم عدم الحضور غدًا".



كما تطرق نتنياهو إلى الجلسة غدًا قائلًا: "الجميع باتوا بالفعل يرون أن حملة التصيد ضدي تنهار، جميعهم يفهمون أن هذه محاولة مكشوفة للإطاحة برئيس حكومة قوي من اليمين وبالتالي تشكيل حكومة يسارية بقيادة لابيد. بسبب ملاحقة اليمين سوف نحقق نصرًا أكبر".