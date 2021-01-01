"ألبيت" الإسرائيلية توقع صفقات لبيع أنظمة حماية للجيش الهولندي

القدس المحتلة /سما/

وقعت شركة "ألبيت" الإسرائيلية على صفقتين لبيع أنظمة حماية للجيش الهولندي بقيمة 128 مليون دولار، بحسب ما ذكر موقع 0404 العبري.



ووفق الشركة، سيتم في إطار الصفقة تزويد قوات البر في الجيش الهولندي بأنظمة دفاع نشط من نوع "حيتس دوربين"، وناقلات جند متطورة لإحدى دول التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.



وذكر الموقع العبري، أن الصفقة الأولى التي وُقعت مع شركة BAE Systems Hägglunds تصل إلى حوالي 82 مليون دولار، حيث ستزود وفقها شركة ألبيت الجيش الهولندي بأنظمة دفاع نشط موجهة بأنظمة كهروضوئية، حيث سينفذ العقد خلال مدة قدرها أربع سنوات ونصف.

كما ستزود شركة ألبيت العربات العسكرية المدرعة من نوع CV90 التي يستخدمها الجيش الهولندي بنظام حماية نشط من نوع חץ דורבן "حيتس دوربين"، ونظام توجيه من نوع COAPS، "حيتس دوربين" هو نظام خفيف الوزن يستخدم أجهزة استشعار بصرية، وأنظمة تحديد اتجاه وتعقب، حيث يوفر النظام حماية لمسافة آمنة وبأضرار طفيفة.



أما الصفقة الثانية التي وقعتها ألبيت تصل قيمتها إلى حوالي 46 مليون دولار، تزود بموجبها الشركة ناقلات جند متطورة لإحدى دول التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.