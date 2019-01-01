الجيش الروسي يبحث عن جثامين الجنود الإسرائيليين بسوريا

القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل الإعلام العبرية، أن الجيش الروسي المتواجد في سوريا، يجري عمليات بحث عن جثامين الجنود الإسرائيليين المتواجدة في سوريا.



وذكرت القناة الـ12 العبرية، نقلا عن تقارير سورية، الجيش الروسي في سوريا، بدأ بعمليات حفر داخل مقبرة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، للبحث عن جثامين الجنود الإسرائيليين.



وأضافت القناة، أن البحث يجري للعثور على جثامين الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا خلال معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى بالعام 1982.



وبحسب القناة، وافق النظام السوري على عمليات البحث بمقبرة المخيم، مشيرة إلى أن الجيش الروسي أعاد بالعام 2019 رفاة الجندي زخاريا بامول، أحد الجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين فقدوا خلال معركة السلطان يعقوب.