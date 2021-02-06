فيديو: ناشطة كويتية تروي تجاربها بالسفر إلى غزة خلال الحرب واستشهاد زملاء لها

غزة / سما /

روت الناشطة الكويتية هيا الشطّي، تجاربها في السفر إلى فلسطين، وقطاع غزة في ثلاث مرات سابقة.

وقالت الشطي في حديث لشبكة "AJ+عربي"، إنها اعتقلت على يد قوات الاحتلال بشكل مؤقت، وقُتل 10 من زملائها أمام عينها في الحرب الأخيرة عام 2014.

هيا الشطّى كويتية تقرر زيارة غزة بعد وفاة أختها.. فماذا تعلمت من غزة وأهلها؟#خليجون_ضد_التطبيع#قصة_إنسان pic.twitter.com/S9c0ALcUfK — AJ+ عربي (@ajplusarabi) February 6, 2021

وذكرت الشطي أن وفاة شقيقتها كانت الدافع وراء ذهابها إلى غزة، إذ كانت تبكي عليها يوميا وفي الوقت ذاته شاهدت كيف يتعرض أهالي غزة للقصف والقتل والتشريد، وقالت: "حينها قررت الذهاب لأشاهد هؤلاء الناس".

وتعلق الشطي: "لحب فلسطين في قلوب الخليجيين بقيّة".

والشطي هي من ضمن المشاركين في أسطول الحرية الذي وصل إلى غزة في 2010.

وتقول إنها تحاول غرس حب قضية فلسطين في عقول أطفالها.