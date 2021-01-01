5 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تجري مساء اليوم الأحد، خمس مباريات على ملاعب قطاع غزة المختلفة، ضمن منافسات بطولة الدوري بمختلف درجاته.

ففي الممتازة، يلعب خدمات رفح مع اتحاد الشجاعية على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، وبيت حانون الرياضي مع شباب خانيونس على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع، والهلال مع التفاح على ملعب اليرموك بغزة.

أما في الثانية فرع "غزة والشمال"، فيلتقي بيت لاهيا مع الرضوان على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، وفي فرع "الوسطى والجنوب"، يلعب المصدر مع أهلي النصيرات على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.