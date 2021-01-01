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نادي الصداقة يستعيد مهاجمه الدولي

الأحد 07 فبراير 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الصداقة يستعيد مهاجمه الدولي



غزة / سما /

استعاد نادي الصداقة الفلسطيني، اليوم السبت، مهاجمه الدولي محمد بلح، في أعقاب وصوله إلى قطاع غزة.

واتفقت إدارة الصداقة مع بلح، على كل التفاصيل المتعلقة بعودته للفريق.

وكان بلح قد لعب قبل 3 مواسم، في صفوف الأهلي الأردني، رفقة زميله محمود وادي، مهاجم براميدز المصري الحالي، وبعدها غادر إلى عُمان، حيث لعب هناك لمدة موسمين مع أكثر من فريق، وكانت تجربته الأخيرة مع السويق.

وفضل بلح العودة إلى غزة، رغم العروض العمانية التي تلقاها، حيث آثر البقاء مع عائلته، في ظل استمرار جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يسجل الصداقة، لاعبه الجديد في كشوفاته الرسمية لدى الاتحاد، على أمل أن يلتحق بمباراة الفريق المقبلة أمام شباب جباليا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري العام الممتاز، الاثنين المقبل.

#محمد بلح #غزة #قطاع غزة #نادي الصداقة #الأهلي الأردني #فيروس كورونا

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