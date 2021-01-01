بوتشيتينو يرد على تصريحات كومان الغاضبة

وكالات / سما /

أظهر رونالدو كومان مدرب فريق برشلونة غضبه الواضح تماماً من إشارات لاعبي ومديري باريس سان جيرمان حول التعاقد مع ليونيل ميسي ووصف ذلك بعدم الاحترام.

وأراد بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان تهدئة الأجواء قبل لقاء الفريقين المرتقب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد البارسا.

وقال بوتشيتينو في مؤتمره الصحفي : “ميسي ؟ نحن نحترم منافسينا والأندية ونحن بالتأكيد نحترم برشلونة، واليوم لدينا تركيز فقط على الدوري الفرنسي”.

وأشار المدرب الأرجنتيني أن الموعد لم يحن بعد للحديث عن لقاء برشلونة والتي ستكون في غضون 10 أيام: “سيكون أمامنا الديربي مع أولمبيك مارسيليا ثم أمامنا كذلك كأس فرنسا”.

كان كومان قد اكد رغبته في استمرار ليونيل ميسي مع النادي الكاتالوني في حديثه الأخير قبل لقاء ريال بيتيس : “بالطبع أود أن يبقى لسنوات عديدة وأن يكون سعيداً فنحن بحاجة له كما أنه يتمتع بكثير الروح والطاقة التي تساعد الفريق”.