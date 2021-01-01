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اعتراف مثير من نجم لاتسيو بشأن اللعب في ريال مدريد

الأحد 07 فبراير 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتراف مثير من نجم لاتسيو بشأن اللعب في ريال مدريد



وكالات / سما /

أدلى نجم نادي لاتسيو الإيطالي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش باعتراف مثير بشأن إمكانية انتقاله للعب في نادي ريال مدريد الإسباني في المستقبل، في ظل ارتباط اسمه بالميرينجي في أكثر من مناسبة.

وكان اسم نجم وسط لاتسيو، صاحب الـ 25 عامًا، قد ارتبط عدة مرات بالانتقال إلى ريال مدريد، فيما لم يخف اللاعب مؤخرًا رغبته القوية في ارتداء القميص الأبيض للنادي الملكي بالفعل.

واعترف ميلينكوفيتش سافيتش في ظهوره التلفزيوني على قناة “نوفا تي في” الصربية قائلًا: “أحلم باللعب في ريال مدريد منذ كنت طفلًا، هذا هو هدفي الأعظم في مسيرتي، وسأفعل كل شئ ممكن من أجل تحقيقه”.

ويرتبط اللاعب الدولي الصربي بعقد مع لاتسيو يمتد حتى 2024، فيما حدد مسؤولو النادي الإيطالي بالفعل سعر بيعه للراغبين في شرائه بـ 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لن تكون أندية كثيرة مستعدة لدفعه، خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا، كما أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

ويمر ريال مدريد نفسه بأزمة اقتصادية اضطرت النادي لعدم إجراء أي تعاقدات خلال الموسم الجاري، كما طلب تخفيض أجور اللاعبين، في الوقت الذي يحيط الغموض بإمكانية عقده لصفقات ضخمة الموسم القادم.

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