رابط نتائج القروض والمنح الداخلية للجامعات الأردنية 2021

عمان / سما

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد القوائم النهائية لأسماء المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط والمنفذة للعام الجامعي الحالي 2020 / 2021

وقالت وزارة التعليم: بلغ عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب التعليمات (63241) طالب وطالبة، تم ترشيح (50517) طالباً وطالبة منهم أي مانسبته (80%) للاستفادة من البعثات والمنح والقروض لهذا العام.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي عبر فيسبوك: توزع المرشحون للاستفادة ما بين (46936) طالباً وطالبة لمرحلة البكالوريوس، و(3581) طالباً وطالبة لمرحلة الدبلوم،

وتابعت: يأتي هذا الإعلان بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة ومعالجة جميع الاعتراضات الإلكترونية المقدمة من الطلبة بعناية واهتمام شديدين، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا باعتراضات (16615) طالباً وطالبة.

ووفق الوزارة، فقد كان عدد الطلبة الذين تقدموا باعتراضات حقيقية معززة بوثائق رسمية استدعت التعديل على بيانات الطالب مما انعكس على نقاطه المحتسبة (5458) طالب وطالبة، ويمكن للطلبة الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج النهائية عبر الرابط التالي.

رابط نتائج القروض والمنح الداخلية للجامعات الأردنية: اضغط هنا

وقالت: اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 13 / 2 / 2021 على جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من القروض، أو المنح الكاملة بجميع أنواعها استكمال الكفالات العدلية، وسندات التعهد المطلوبة منهم وطباعتها من صفحة النتائج النهائية/ الوثائق المطلوبة وتوقيعها من المستشار الثقافي في جامعته، ثم الدخول إلى الرابط الخاص بالخدمات المحوسبة لوزارة العدل.

وأردفت: تسجيل طلب كفالة وعدم التوجه إلى كاتب العدل الا بعد استلام رسالة بقبول الطلب ومن ثم تسليم الكفالة والاتفاقيات إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.

رابط الخدمات المحوسبة وزارة العدل: اضغط هنا

أما الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها فعليهم طباعة سندات التعهد وتوقيعها وإعادة تحميلها إلكترونياً من خلال برمجية إعلان النتائج دون الحاجة إلى مراجعة مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.

علماً بأن آخر موعد لتسليم هذه الكفالات العدلية والاتفاقيات وسندات التعهد وجميع الوثائق المطلوبة من الطالب (قرض أو منحة كاملة) سيكون مع نهاية دوام يوم الأحد الموافق 14 / 3 / 2021 ، وكل من لم يستكمل إجراءات المنحة أو القرض في الوقت المحدد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقة في الترشيح.

وحسب الوزارة، فإنه حرصاً منها على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب.

منصة الاستفسار عن المنح والقروض: اضغط هنا

كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية الترشيح للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2020/2021، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 7 / 2 / 2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، حيث يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها وسيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، وعليه فإنه لا يوجد أي ضرورة لمراجعة الوزارة.

وطالبت وزارة التعليم، كل الطلاب وذويهم إلى ضرورة الالتزام بذلك، مبينة أنه يمكنهم الاستفسار عن طريق هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بها على تويتر وفيسبوك؛ للاستعلام حول كل الإعلانات.