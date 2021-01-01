صدمة لعشاق الشوكولاتة البيضاء..

وكالات - سما-

تعدّ الشوكولاتة وصفةً سحريّةً تساهم في تعديل مزاج الأشخاص وإحساسهم بالسّعادة الدّائمة والاطمئنان؛ حيث أوضح أخصائيو التغذية أنّ الإحساس بالسّعادة والرّاحة النفسيّة والابتهاج بعد تناول الشوكولاتة يرجع إلى غناها بمادّة الكافيين المنشّطة للجهاز العصبي، والّتي تعمل على تخليصه نهائيّاً من التّعب والإجهاد ممّا يولّد إحساساً بالهدوء والرّاحة النفسيّة.

الشوكولاتة البيضاء

أوضح موقع (المورد نيوز) أن المكوّنات الأساسية للشوكولاتة البيضاء هي: السكّر، والزبدة، والحليب، وليكتين الصويا، وقليل من الكاكاو، إضافة إلى منكّهات طبيعية أو اصطناعية. أي أن الشوكولا البيضاء ليست في الحقيقة شوكولا لأنها لا تحتوي على الكاكاو الصلب أو البودرة.

ولتوضيح ذلك، تحتوي شوكولا الحليب على نسبة من الكاكاو الصلب أو البودرة تتراوح بين (30-40) % ، بينما تحتوي الشوكولا الداكنة على ما بين (50-85) % من الكاكاو الصلب.

أي أن العنصر الغائب من الشوكولا البيضاء هو الكاكاو، والذي يوفّر مجموعة من الفوائد الصحية للقلب والشرايين والدماغ.

من ناحية أخرى، تحتوي الشوكولا البيضاء على كثير من السكّر الذي يحلّ محلّ حصة الكاكاو.

وتعتبر الشوكولا الداكنة الأفضل بين أنواع الشوكولا، خاصة التي تبلغ فيها نسبة الكاكاو (70) % أو أكثر، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تخفّض ضغط الدم المرتفع، وتحسّن حساسية الجسم للأنسولين.

القيم الغذائية التي تحتويها الشوكولاتة:

تحتوي الحصة الواحدة من الشوكولاتة البيضاء والتي يبلغ وزنها 28 جراماً على 151 سعرة حرارية، و5 غرامات من الدهون الصلبة غير الصحية، و17 غراماً من السكّر، وغرام من البروتين، والبقية من الدهون.

وتحتوي شوكولا الحليب على عدد السعرات نفسه 151 سعرة، لكن من مكونات أخرى، بينما تحتوي الحصة الواحدة من الشوكولا الداكنة على 167 سعرة حرارية، وعلى الرغم من أنها تفوق في عدد السعرات إلا أنها أقل في السكر، وتوفر كمية أكبر من الدهون الصحية المفيدة للشرايين والقلب.

السكّر:

تحتوي الحصة الواحدة من الشوكولا البيضاء على 17 غراماً من السكر، وتقل الكمية في شوكولا الحليب لتصبح 14 غراماً، بينما تقل في الشوكولا الداكنة إلى ما بين 8 و11 غراماً من السكر حسب نسبة الكاكاو في الشوكولا الداكنة.