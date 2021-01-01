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رئيس وزراء هنغاريا : لا نريد مهاجرين مسلمين في بلدنا

الأحد 07 فبراير 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء هنغاريا : لا نريد مهاجرين مسلمين في بلدنا



وكالات

قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن بلاده لا ترغب في قدوم المهاجرين المسلمين إليها، لأنهم “يغيرون الثقافة المحلية المسيحية اليهودية”، ويكفيها مسلموها الحاليون.

وأضاف موضحا في حوار أجرته معه مجلة “شتيرن” الألمانية قائلا: “لا نريدهم أن يأتوا إلى المجر(هنغاريا) بشكل جماهيري إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تغيير الثقافة”، وأوضح “نحن نسمح بدخول المسلمين الذين يعيشون في هنغاريا”، وهم “قبلوا بكونهم يعيشون في بلد مسيحي يهودي ويحترمون قوانينا”.

وعبر أوربان عن رفضه للمهاجرين غير النظاميين في بلاده بالقول “لا نريد الهجرة غير النظامية، وسوف نقف في وجهها بإغلاق حدودنا الخضراء”.

فيكتور أوربان جعل من وقوفه في وجه أي مشروع يؤدي إلى دخول طالبي اللجوء من أوروبا الغربية إلى بلاده أحد أهم قضاياه في بروكسل بمقر الاتحاد الأوروبي، كما تقول الصحيفة اليونانية “بروتوثيما”.

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