نتنياهو يمثل أمام المحكمة غدًا

القدس المحتلة / سما /

يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم غد الإثنين، أمام محكمة القدس المركزية، في جلسة استماع جديدة ستعقد بشأن لائحة الاتهام.

وبحسب موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، فإن شخصيات أخرى تواجه اتهامات تتعلق بنتنياهو، ستحضر أمام المحكمة.

وكان من المقرر عقد الجلسة الشهر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الإغلاق الشامل للحد من تفشي فايروس كورونا، والذي رفع صباح اليوم ضمن قيود تخفيفية.

وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة، بعد أن حضر جلسة في مايو/ أيار الماضي لقراءة لائحة الاتهام.

وفي الأشهر الأخيرة درس فريق الدفاع عن المتهمين مواد التحقيق، وقدم التماسات لسحب شهادات سرية وصاغ خطوطًا دفاعية.

وستعقد الجلسة غدًا في قاعة جديدة داخل المحكمة والتي تم تجديدها بما يتناسب مع قيود كورونا من تباعد جسدي وغيره، حيث سيسمح فقط لـ 27 شخصًا بالتواجد داخل القاعة، ولن يُسمح بدخول الصحفيين، لكن سيتم إبقاؤهم في قاعة قريبة لمتابعة المحاكمة عبر الفيديو.