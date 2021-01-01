موعد ومعلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة مباشر اليوم الأحد 7 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت المصادر إن موعد مباراة ليفربول والسيتي يكون الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا والسودان، التاسعة والنصف لدى السعودية والكويت والعراق وقطر.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إذ سجل النجم محمد صلاح لليفربول من ركلة جزاء بالدقيقة 13، قبل أن يعدل غابرييل خيسوس النتيجة للسيتي في الدقيقة 31.

ولم يفز ليفربول على المان سيتي منذ تاريخ 10 نوفمبر 2019، كون مانشستر تفوق عليه في إياب الموسم الماضي بأربعة أهداف دون مقابل لكنه كان قد حسم لقب الدوري لصالحه آنذاك.

معلق مباراة ليفربول والسيتي:

وتبث مباراة السيتي وليفربول على قناة بي إن سبورت المشفرة (beIN Sports HD 2) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، إلى جانب العديد من المحطات الرياضية الإنجليزية والعالمية.

ويسعى ليفربول للعودة إلى الانتصارات والمنافسة على صدارة البريميرليغ، إذ يملك حاليا 40 نقطة في المركز الخامس بفارق سبع نقاط خلف مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب المسابقة.

وتجري مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بالتزامن مع لقاءات أخرى بالبريميرليغ، أبرزها توتنهام أمام وست بروميتش ألبيون، ليستر سيتي مع وولفرهامبتون، شيفيلد يونايتد ونظيره تشيلسي.