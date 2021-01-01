  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موعد ومعلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

الأحد 07 فبراير 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة مباشر اليوم الأحد 7 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت المصادر إن موعد مباراة ليفربول والسيتي يكون الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا والسودان، التاسعة والنصف لدى السعودية والكويت والعراق وقطر.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إذ سجل النجم محمد صلاح لليفربول من ركلة جزاء بالدقيقة 13، قبل أن يعدل غابرييل خيسوس النتيجة للسيتي في الدقيقة 31.

ولم يفز ليفربول على المان سيتي منذ تاريخ 10 نوفمبر 2019، كون مانشستر تفوق عليه في إياب الموسم الماضي بأربعة أهداف دون مقابل لكنه كان قد حسم لقب الدوري لصالحه آنذاك.

معلق مباراة ليفربول والسيتي:

وتبث مباراة السيتي وليفربول على قناة بي إن سبورت المشفرة (beIN Sports HD 2) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، إلى جانب العديد من المحطات الرياضية الإنجليزية والعالمية.

ويسعى ليفربول للعودة إلى الانتصارات والمنافسة على صدارة البريميرليغ، إذ يملك حاليا 40 نقطة في المركز الخامس بفارق سبع نقاط خلف مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب المسابقة.

وتجري مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بالتزامن مع لقاءات أخرى بالبريميرليغ، أبرزها توتنهام أمام وست بروميتش ألبيون، ليستر سيتي مع وولفرهامبتون، شيفيلد يونايتد ونظيره تشيلسي.

#ليفربول #مانشستر سيتي #مان سيتي #ليفربول ومانشستر سيتي #مباشر #مباراة ليفربول اليوم #ماتش ليفربول اليوم #مصر #الدوري الإنجليزي #مانشستر سيتي وليفربول #مان سيتي وليفربول #المان سيتي #مباراة ليفربول والسيتي #السيتي #ليفربول ضد السيتي #السيتي ضد ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

غزة: وفاة محاضر بالجامعة الاسلامية ووالدته خلال ساعة واحدة

غزة: الشرطة الفلسطينية تصدر تصريحاً بشأن مقتل مسن بعد الاعتداء عليه بآلة حادة

فصيل فلسطيني: لم نتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

غانتس يوجه رسالة خاصة إلى كبار مسؤولي الأمن في إسرائيل بشأن قرار "الجنائية الدولية"

حقيقة وفاة الفنان ياس خضر المطرب العراقي المشهور

ملخص أهداف مباراة المريخ والخرطوم الوطني في الدوري السوداني 2021

شاهد .. مسلسل دموع الرجال الحلقة 16 الأخيرة كاملة

الأخبار الرئيسية

7

وفود الفصائل تغادر غزة عبر معبر رفح نحو القاهرة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الوفيات و الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

860x484 (2)

14 فصيلًا فلسطينيًا يلتقون اليوم في القاهرة وسط تفاؤل حذر بشأن إجراء الانتخابات

image

تحقيق إسرائيلي يكشف دور "نساء الموساد" في الاغتيالات

عباس

فورين بوليسي تتحدث عن دوافع إدارة بايدن من عودة المساعدات للفلسطينيين