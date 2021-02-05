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آخر تسجيل صوتي للفنان عزت العلايلي قبل وفاته بأربعة أيام... ماذا قال عن الموت

الأحد 07 فبراير 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آخر تسجيل صوتي للفنان عزت العلايلي قبل وفاته بأربعة أيام... ماذا قال عن الموت



القاهرة / وكالات /

نشرت وسائل إعلام مصرية،تسجيلا صوتيا من لقاء الفنان الراحل عزت العلايلي الذي أجراه قبل 4 أيام من وفاته.

وقال عزت العلايلي، في لقاء مع مجلة "روز اليوسف"، عن المرض والموت، إن "الموت ده حاجة إيجابية، ولا شك أنه سيحصل الآن أو فيما بعد.. والموت حق وليس هزار".

وأوضح الفنان الراحل في اللقاء: "أعوذ بالله هذا قدر.. أنا مؤمن بالله ورسوله وكتابه والحمد لله رب العالمين، وأؤدي نسكي وصلاتي لله رب العالمين، وحجيت بيت الله أكثر من مرة، ومؤمن بقضاء الله وقدره. الحمد لله مفيش حاجة بعملها نهى الله عنها سبحانه وتعالى أبدا.. أنا ملتزم التزاما ما بعده التزام.. لا أعصى الله سبحانه وتعالى.. محافظ على صلاتى وقيامي وسجودي وركوعي.. ده مهم جدا جدا".

وتوفي عزت العلايلي، الجمعة، عن 86 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المحفورة في ذاكرة محبيه، منها أفلام "المواطن مصري" و"التوت والنبوت" و"الطريق إلى إيلات" وآخر أفلامه "تراب الماس" من إنتاج عام 2018، ومسرحية "أهلا يا بكوات".

وشيعت جنازته من مسجد المروة في مدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، وبمشاركة عدد من أصدقائه الفنانين، وأبرزهم لبلبة وإلهام شاهين، ووزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والإعلامية، بوسي شلبي.

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