مشاهدة مباراة المغرب ومالي بث مباشر في نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2021

المغرب / سما

ننشر لكم متابعينا كيفية مشاهدة مباراة المغرب ضد مالي بث مباشر في نهائي بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين التي تجري مساء اليوم الأحد 7 فبراير 2021 في عاصمة الكاميرون.

مباراة المغرب ومالي مباشر بنهائي البطولة الأفريقية 2021 تبث من ملعب أحمدو أهيدجو بالكاميرون على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة (beIN Sports HD 7).

وتنطلق مباراة منتخب المغرب ضد مالي الساعة الثامنة مساء بتوقيت الرباط والجزائر وتونس، التاسعة وفق وقت فلسطين وليبيا ومصر، علما أنه تم إسناد مهمة التعليق إلى المعلق أحمد عبده.

وقدّم المنتخب المغربي أداء مذهلا في كأس أفريقيا للمحليين إلى جانب مالي، بينما خسر الفريق الكاميروني أمام نظيره الغيني أمس بثنائية نظيفية؛ ليحصل الأخير على المركز الرابع فقط.

مباراة منتخب المغرب اليوم مباشر:

ولم تكن رحلة المنتخب المغربي في هذه المسابقة سهلة، لكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية الكبيرة التي أسندها الجمهور إليهم على الرغم من إقامة المنافسات في بلد شديدة الحرارة.

وفاز منتخب المغرب في بطولة أفريقيا للمحللين على توغو (1-0)، وتعادل مع رواندا (0-0) قبل أن يسحق أوغندا (5-2)، ثم تفوق أمام زامبيا (3-1)، وهزم الكاميرون بأربعة أهداف نظيفة.

في المقابل، فاز منتخب مالي على بوركينا فاسو (1-0)، وتعادل أمام الكاميرون بهدف لمثله، وتغلب على زمبابوي (1-0)، قبل أن يتخطى الكونغو وغينيا بركلات الحظ الترجيحية بصعوبة.