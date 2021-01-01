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6271 اصابة جديدة بالكورونا في اسرائيل خلال 24 ساعة

الأحد 07 فبراير 2021 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6271 اصابة جديدة بالكورونا في اسرائيل خلال 24 ساعة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية انه تم تسجيل 6271 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية بنسبة بلغت 7.8 في المئة بعد إجراء والذي حدد أيضًا إجراء 82،545 اختبار فحص، رغم الإغلاق المشدد المفروض للأسبوع الثالث على التوالي، والذي من المقرر أن ينتهي الأحد الوشيك.

وأشارت الوزارة إلى وفاة 38 حالة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة ليرتفع الإجمالي إلى 5057 منذ تفشي الوباء في اسرائيل.

ووصل عدد المرضى النشطين إلى 71635 شخصًا، منهم 1124 توصف حالاتهم بالخطيرة، منهم 332 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، وأكدت أن نسبة النتائج الايجابية في عدد الفحوصات وصلت إلى 7.8في المئة .

يذكر أنه استفاد من الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في إسرائيل 3416613 حالة وتلقى 2006963 الجرعة الثانية .

وينتهي عند الساعة السابعة من صباح الأحد، الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيليّة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار بعد جلسة امتدت نحو 12 ساعة، يوم الخميس المنصرم، وشهدت الجلسة التصويت على القرار مرّتين بعد قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية إلغاء قرار التمديد، لخلل قانوني في عملية التصويت.

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