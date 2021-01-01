أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة

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​جاءت أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأحد 7 فبراير 2021 كما يلي:

أسعار الخضراوات:

البندورة: 8 ك = 1 شيكل

خيار: 3 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 1 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 4 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 6 ك = 10 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 10 شيكل الكرتونة

دجاج: 10.5 1ك

لحمة: 36 1ك