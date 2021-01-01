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إذاعة: أشكنازي تحدث مع إدارة بايدن بشأن قرار الجنائية الدولية

الأحد 07 فبراير 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة: أشكنازي تحدث مع إدارة بايدن بشأن قرار الجنائية الدولية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن وزير الخارجية غابي أشكنازي، وسفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، تحدثا مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن قرار محكمة الجنايات الدولية حول الولاية القضائية لها في التحقيق بجرائم حرب مرتكبة ضد الفلسطينيين.

وبحسب الإذاعة، فإن كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن قدموا لأشكنازي وأردان وعودًا بمساعدة إسرائيل ومنع أي محاولة للتحقيق ضدها.

ويرى مختصون بالقانون الدولي تحدثوا للإذاعة العبرية، أن إدارة باين لن تفرض عقوبات على المحكمة، لأنها مهتمة بتجديد التعاون مع المنظمات الدولية التي امتنعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن التعامل معها.

وكانت واشنطن أعلنت في بيان رسمي عن رفضها للقرار الذي أصدرته محكمة الجنايات الدولية.

#اشكنازي #ادارة بايدن #الجنائية الدولية

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