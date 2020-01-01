7 دول تسجل أعلى نسبة تطعيم ضد كورونا بين سكانها

وكالات

أصبحت إسرائيل تحتل المرتبة الأولى عالميا في ترتيب الدول وفقا لنسبة الحاصلين على لقاح كورونا إلى عدد السكان، تليها الإمارات العربية المتحدة، ثم سيشيل، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة عالميا، حتى اليوم 6 فبراير/ شباط الجاري.

كشفت ذلك إحصائيات موقع "أور وورلد إن داتا" الأمريكي، الذي أوضح أنه رغم تغير ترتيب الدول بصورة مستمرة وفقا لتقدم كل منها في خطة تطعيم مواطنيها، إلا أن إسرائيل لا تزال تحافظ على المرتبة الأولى بين دول العالم.



ولفت الموقع إلى أن نسبة المواطنين الذين حصلوا على لقاحات كورونا إلى إجمالي عدد سكان إسرائيل هي 62.1 في المئة، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 38.9 في المئة، ثم سيشيل بنسبة 37.7 في المئة.

وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 16.9 في المئة ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بنسبة 11 في المئة تليها مملكة البحرين بنسبة 10.6 في المئة، التي تحتل المرتبة رقم 6 عالميا، تليها صربيا في المرتبة رقم 7 عالميا.



ووصلت أول شحنة من لقاحات كورونا التي أرسلتها شركة "فايزر" إلى إسرائيل، يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وتم استلامها في مطار بن غوريون.

ويوجد العديد من اللقاحات التي تم اعتمادها حول العالم أبرزها لقاحاح "سبوتنيك V" الروسي و"أكسفورد أسترازينيكا" البريطاني، و"فايزر" الأمريكي و"سينو فارم" الصيني، إضافة إلى لقاحات أخرى.



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 104 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 2.2 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.