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قطة وكلب في مشهد نادر... فيديو

الأحد 07 فبراير 2021 03:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطة وكلب في مشهد نادر... فيديو



وكالات

تعد الكلاب من الحيوانات الأليفة التي يمتلك كل منها مهارات تميزه عن الآخر، فبعضها يصلح للحراسة وأخرى يتم تربيتها للترفيه سواء داخل المنازل أو خارجها.

وبينما تتميز كلاب الحراسة بامتلاك حواس تمكنها من اكتشاف العديد من المخاطر وحماية أصحابها، فإن أنواع أخرى من الكلاب لديها القدرة على القيام بحركات تثير الدهشة خاصة عندما يتم تدريبها على ذلك.


وفي جميع الأحوال تكون هناك صفة تكاد تكون مشتركة في كل الكلاب وهي وجود عداء ظاهر مع القطط، وهو ما يظهر في مشاهد الكر والفر بين القطط والكلاب عندما يتواجهان.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" كلب وقطة يجتمعان في مكان واحد دون أن تحدث بينهما أي مواجهة في مشهد نادر.

#قطة #كلب #الحيوانات الاليفة

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