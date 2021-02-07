التحالف العربي :اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها" أنصار الله"باتجاه السعودية

الرياض/سما/

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة "الحوثيين"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.https://t.co/Rj9qKpNfoa#واس_عام pic.twitter.com/Ayjswei5yI — واس العام (@SPAregions) February 7, 2021



وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.