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الرئيس السيسي: الثورة التي حصلت في 25 يناير 2011 لم تنته حتى الآن

الأحد 07 فبراير 2021 03:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس السيسي: الثورة التي حصلت في 25 يناير 2011 لم تنته حتى الآن



القاهرة/سما/

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الثورة التي حصلت في 25 يناير 2011 في مصر، "لم تنته حتى الآن".

وأشار السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قضائية "mbc  مصر"، مساء السبت، إلى أن مشكلة النمو السكاني في البلاد بدأت منذ عهد الرئيس، جمال عبد الناصر، مرورا بزمن حكم أنور السادات وحسني مبارك.

وأضاف السيسي: "أي مواطن أنجب 3 أو 4 ينتبه إزاي هيعيشهم وهيأكلهم منين..؟ حالة الثورة التي حصلت في 25 يناير 2011 لم تنته حتى الآن، فالشعب يريد كل شيء، والدولة تعمل فوق طاقة الناس وطاقتها الشخصية، والأموال التي تقيم المشروعات تأتي من داخل الدولة، ونحن قادرون بفضل الله نعمل كتير، وعايز الناس تتفهم أسباب ما نحن فيه".

وتابع أن "عدد السكان الزيادة، جعل الدولة غير قادرة على توفير الصحة والتعليم بالصورة المطلوبة"، مشيرا إلى أن "الدولة ستبني 500 ألف وحدة سكنية في المحافظات المختلفة".

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