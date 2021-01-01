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الدنمارك: مظاهرة في كوبنهاغن احتجاجا على "جواز" كورونا

الأحد 07 فبراير 2021 03:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدنمارك: مظاهرة في كوبنهاغن احتجاجا على "جواز" كورونا



وكالات

تظاهر حوالي 600 شخص في شوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاغن احتجاجا على إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي اتخذتها الحكومة، بما فيها "جواز" كورونا الذي يتم التخطيط له.

ونظمت مجموعة "Men in Black" الناشطة على موقع "فيسبوك" المظاهرة. واجتمع المحتجون أمام البرلمان لدعم "حرية الاختيار" المتعلقة بتلقي اللقاح المضاد لكورونا، والتنديد بـ"الإكراه" و "دكتاتورية" احتواء فيروس كورونا في الدنمارك.

وهدفت المظاهرة التي شارك فيها الأطفال وسط البرد القارس بشكل خاص إلى الاحتجاج على "جواز كورونا"، الذي أعلن عنه وزير المالية الدنماركي مورتن بويدسكوف يوم الخميس الماضي.

وتعتبر مجموعة "Men in Black"  أن "إنشاء جواز السفر هذا يلزم المواطنين بالتطعيم ضد كورونا، وبالتالي تقييد إضافي للحريات الفردية.

وسار المتظاهرون بالمشاعل وسط كوبنهاغن هاتفين "كفى!" أو "الحرية للدنمارك".

المصدر: "لوفيغارو"

#كوبنهاغن #الدنمارك #جواز كورونا #فيروس كورونا #مجموعة Men in Black

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